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Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri artınca araştırma başlatıldı - Son Dakika

Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri artınca araştırma başlatıldı

09.02.2022 15:51
Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri artınca araştırma başlatıldı

Bilecik'te çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine sağlık ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bilecik'te çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine sağlık ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl genelinde şubat ayı başından itibaren vatandaşların ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere müracaatı üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen doktorlardan oluşan 3 kişilik ekip şehre geldi.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, AA muhabirine, sağlık şikayetleri nedeniyle kentte kullanılan içme suyunda araştırma yapıldığını söyledi.

Şehrin farklı noktalarında suyla ilgili mikrobiyolojik analizler yapıldığını belirten Damkacı, "Her gün örnekler alıyoruz. Farklı parametreler üzerinde çalışılması için Ankara'ya su da gönderdik. Şubat ayı başından beri bütün acillerimize başvuran yaklaşık 2 bin kişi oldu. Bakıldığında günlük ortalama 200-210 kişi yapıyor." dedi.

Ocak ayı başında iki resmi kurumun su analizleri sonucunda kirlilik tespit edildiği ve bu durumun Bilecik Belediyesine bildirildiğini ifade eden Damkacı, "Onlar da kirliliğe bakıp klorlamışlar. Su temizlenmiş ve konu sonuçlandırılmış." diye konuştu.

Şu an hastaneye başvuran vatandaşların sağlık şikayetlerinin neden kaynaklandığının söylenebilmesi için çalışmaların tamamlanması gerektiğini vurgulayan Damkacı "Bazı testler var. Ankara'da üzerinde çalışılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Alınan numunelerin bir kısmı Ankara'ya, merkez laboratuvara gönderildi. Onların sonuçlarının çıkması bekleniyor. Ondan sonra netliğe kavuşacak." ifadesini kullandı.

"Filyasyon çalışması yapıyoruz"

Damkacı, Sağlık Bakanlığınca oluşturulan 3 kişilik özel ekibin kente geldiğini aktararak "Bizim personelimizle beraber 35-40 kişilik grup oluşturduk. Merkez ilçeye dağıldık. İshal ve kusma şikayetiyle bu hastalığa yakalanan vatandaşların evlerine gidiyoruz. Filyasyon çalışması yapıyoruz. Yediğinden içtiğine, kullandığı suya ve şüpheli olan her şeye bakıyoruz. Biz yerelde her gün numune alıyoruz. Numune çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da Ankara'ya numune gönderdik. Onun sonucunu bekliyoruz." dedi.

Damkacı, hastanede görevli personel ve alan sayısını artırdıklarına değinerek "Doktor sayımızı artırdık. Eski pandemi servisimiz vardı. Orayı açtık. Bu şikayetlerle hastaneye başvuranları oraya alıyoruz. Biz hastaları mağdur etmiyoruz. En kısa sürede tedavilerini yapıyoruz. Ağır ve yatan hastamız yok." diye konuştu.

Bilecik Belediyesinden içme suyu açıklaması

Bilecik Belediyesince şehirdeki içme suyunda yapılan analiz sonuçları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir kamu binasından çıkan uygunsuzluğa neden olan sebebin belediyemizle alakalı olmadığı, bina iç tesisatının metal boru olması nedeniyle serbest kloru bağlı klora çevirmesi nedeniyle 26 Ocak 2022 tarih ve 727 Sayılı yazımız ile de kurumunuza bildirilmiştir. İlgili kurumlar haricinde edilen içme suyu haricinde herhangi bir kaynaktan depolara su alınmamaktadır. Sonuç olarak tüm depolarımızda klorlama miktarı artırılarak kurumunuz analiz ekibiyle irtibat halinde saha çalışmalarımız ve depo kontrollerimiz devam etmektedir."

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Araştırma, Bilecik, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te kusma ve ishal şikayetleri artınca araştırma başlatıldı - Son Dakika


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