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Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor - Son Dakika

Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor

10.02.2022 13:19

Bilecik'te çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan saha araştırması sürüyor.

Bilecik'te çok sayıda kişinin kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan saha araştırması sürüyor.

Şubat ayı başından itibaren kentte yaşayan çok sayıda vatandaşın ishal ve kusma şikayetleriyle hastanelere müracaatı üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan saha araştırması, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen doktorlardan oluşan 3 kişilik ekibin koordinasyonunda yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 25 ekip, hastalığı geçiren kişilerin adreslerine giderek rahatsızlıklarının neden kaynaklandığını belirlemek amacıyla çeşitli sorular yöneltiyor.

Söz konu su çalışmada hastaların rahatsızlık süresince yaşadıkları sağlık şikayetlerini soran ekipler hastaların, hangi suyu kullandıklarını, yedikleri yiyecekleri, katıldıkları organizasyonları ve oturdukları adres çevresinde herhangi bir altyapı çalışması olup olmadığına dair sorulara yanıt arıyor.

Sağlık şikayetleri nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ishal ve kusma şikayetleriyle başvuran kişiler, ayakta tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.

Bu arada, kusma ve ishal şikayetiyle hastanede yatan hasta bulunmadığı bildirildi.

Şehirde alınan su numunelerinin Ankara'daki Merkez Laboratuvara gönderildiği sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

Kişilerin neden rahatsızlandığının henüz netleşmediği, durumun tespiti için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor
Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor

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İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kusma ve ishal şikayetleri üzerine saha araştırması yapılıyor - Son Dakika


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