Bilecik'te Kütüphane Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Bilecik'te, Kütüphane Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sıra Dışı Okurlar Belgeseli sunumu, Yılın Okurları Ödül Töreni, enstrümantal müzik dinletisi, fotoğraf sergisi ve etkinlik atölyeleriyle devam eden programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, kütüphanelerin bilgiye ulaşma konusunda en doğru yol olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle kütüphanelerin de dijitalleşerek ortamdan bağımsızlaştırıldığını, milyonlarca dijital kaynağı barındıran bilim merkezleri haline geldiğini vurgulayan Kızılyaka, şunları dile getirdi:

"Kütüphanelerimiz artık sadece kitap okunup ders çalışılan yerler olmaktan çıkmış birçok farklı etkinliğin ev sahipliğini yapan ve her türlü kişisel gelişime olanak tanıyan merkezler olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' kapsamında ilimizdeki okulların kütüphanelerini zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Hedefimiz, ilimizdeki okul kütüphanelerindeki kitap sayısını 250 bin adede çıkartmak."

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu ve kurum amirleri katıldı.

Etkinlikler, imza günleri, kütüphane açılışları, sanatsal faaliyetler ve eğitim konferanslarıyla hafta boyunca devam edecek.