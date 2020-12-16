Bilecik'te kütüphaneciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Bilecik'te kütüphaneciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 10:41
Bilecik'te kütüphaneciler AA'nın

Bilecik'te görev yapan kütüphaneciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilecik'te görev yapan kütüphaneciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kütüphaneciler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" ve Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde "uçurtma" etkinliği", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları", haber kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğraflarını oyladılar.

Kütüphane müdürü İdris Semih Kaya, ülke ve dünya gündemini genellikle AA'nın bültenlerinden takip ettiklerini söyledi.

Fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Anadolu Ajansı, ülke ve dünya gündemini biz okuyucularına iyi bir şekilde yansıtmakta, bunu fotoğraflarda da görebiliyoruz. Muhabir arkadaşların ellerine sağlık." dedi.

Kütüphane görevlilerinden Bahar Aydın da fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel, biz en güzelini seçmeye özen gösterdik. Beni en etkileyen fotoğraf, işitme engelli hasta ile doktorların iletişimi oldu. Seçimimi o fotoğraftan yana yaptım." diye konuştu.

Neslihan Çakmak ise seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, "Hepsi emek harcanarak çekilmiş. 3 kategoride bizi en çok etkileyen fotoğrafları seçmeye çalıştık, çok zor bir seçim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Öztürk, Muhammed Said, Engelli, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te kütüphaneciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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