Bilecik'te kütüphaneciler bir öğrencinin eğitim masraflarını karşılayacak - Son Dakika

Bilecik İl Halk Kütüphanesi çalışanları, bir öğrencinin yıllık eğitim masraflarını üstlendi.

Kütüphane çalışanları, eğitim gören bir çocuğun masraflarını karşılamak üzere Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bilecik Şubesine ulaştı.

Dernekçe belirlenen ve maddi olanağı olmayan bir çocuğun yıllık tüm masraflarını karşılayan kütüphanecileri ziyaret eden Dernek Başkanı Perihan Erşan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, İl Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Semih Kaya ve personele teşekkür etti.

Erşan, toplumsal duyarlılığın oluşturulması ve yardıma muhtaçlara ulaşmak üzere çalıştıklarını ifade ederek, "Bir öğrenci kardeşimizin yüzündeki tebessüm bizler için çok değerlidir. Bu tebessüme destek olan kütüphanecilere teşekkür ediyoruz." dedi.