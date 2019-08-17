Son Dakika Haberleri: Bilecik'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
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Bilecik'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

1 saat önce

Bilecik'te etkili olan rüzgar sonrasında kent merkezindeki bir inşaatı çevreleyen saclar devrildi.

Bilecik'te kuvvetli rüzgar etkili oldu, System.String[]
Bilecik'te etkili olan rüzgar sonrasında kent merkezindeki bir inşaatı çevreleyen saclar devrildi. İnşaat alanından yaya ve araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Bilecik kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Kentin en işlek caddesi Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi inşaatının etrafına güvenlik amacıyla konulan etraf çevirme sacları rüzgar dolayısıyla devrildi. O esnada yağmurun yağması sonucu dışarıda fazla insan olmaması ve herhangi bir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Öte yandan olay yerine polis ve zabıta ekipleri gelirken düşen saclar inşaat çalışanları tarafından tekrar kaldırıldı. - BİLECİK
Teyfikbey Caddesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:31 Kaynak: İHA
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