Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan parçalar hasara yol açtı - Son Dakika

Öte yandan Dereboğaz Mahallesi'nde de bir evin çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Ekipler, ilçe merkezi ile Dereköy yolu üzerinde ağaçların elektrik direklerinin üzerine devrilmesi nedeniyle yaşanan kesintiyi giderme çalışmasını sürdürüyor.

Pazaryeri ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın ardından direklerin yıkılması sonucu 3 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Cumhuriyet Caddesi 'nde bir iş yerinin bahçesindeki rüzgar nedeniyle kırılan ağaç yola devrildi.

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısının bir bölümü, rüzgarın şiddetine dayanamayarak otomobillerin üzerine düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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