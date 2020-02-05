Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan parçalar hasara yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan parçalar hasara yol açtı - Son Dakika

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan parçalar hasara yol açtı

6 saat önce

Bilecik'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Bilecik'te kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan parçalar hasara yol açtı, System.String[]

Bilecik'te kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısının bir bölümü, rüzgarın şiddetine dayanamayarak otomobillerin üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken 2 araçta hasar oluştu.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinin bahçesindeki rüzgar nedeniyle kırılan ağaç yola devrildi.

Pazaryeri ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın ardından direklerin yıkılması sonucu 3 köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Ekipler, ilçe merkezi ile Dereköy yolu üzerinde ağaçların elektrik direklerinin üzerine devrilmesi nedeniyle yaşanan kesintiyi giderme çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan Dereboğaz Mahallesi'nde de bir evin çatısı elektrik tellerinin üzerine düştü.

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:26 Kaynak: AA
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