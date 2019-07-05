Son Dakika Haberleri: Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı

43 dakika önce

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldıBİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi Alınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik-Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde...

Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan sebze yüklü kamyonda maddi hasar meydana geldi
Alınan bilgiye göre Ahmet Namal idaresindeki 07 AN 211 plakalı sebze yüklü kamyon, Bilecik- Sakarya karayolu Tüneller mevkiinde arka lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Durumu fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekerek kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevler, yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Namal, şoför arkadaşları ve çevrede güvenlik önlemi alan trafik polisleri teselli etmeye çalıştı. Hasar meydana gelen kamyonun, Antalya'dan yüklenen sebzeleri İstanbul sebze haline götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
sakarya, bilecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'daki 4 milyon euroluk soygunun firarilerinden biri yakalandı Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:04:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te lastiği patlayan tır alev aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]