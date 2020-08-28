Bilecik'te lastiği patlayarak kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nden Eskişehir istikametine seyreden Fatih N. idaresindeki 54 ABV 800 plakalı otomobil, Küplü Kavşağı mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu yolun karşısına savrularak kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücünün kardeşi Ahmet N, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:57 - Kaynak: AA
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