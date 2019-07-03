Bilecik'te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü
28 dakika önce
Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
'te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.
Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi
3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar kentin her yerinden görülürken, yangına Bilecik Belediyesine ait 3 itfaiye, 2 arazöz ve Orman İşletmeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın 1 saatlik söndürme çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen itfaiye erine 112 ekipleri müdahale etti.
Öte yandan yangın bölgesine 112 Acil Servis
ekipleri, AFAD
ve çok sayıda OSB
çalışanı sevk edildi. Fabrika çalışanları dışarı çıkartılırken, polis güvenlik şeridi çekti. - BİLECİK
Üniversite öğrencisinin icat ettiği yangın söndürme bombası 100'den fazla ülkeye ihraç edilebilir
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!