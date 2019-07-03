Son Dakika Haberleri: Bilecik'te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bilecik'te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü

28 dakika önce

Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.

Bilecik'te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü, System.String[]
Bilecik'te bir lastik fabrikasında çıkan yangının dumanları tüm kentten görüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar kentin her yerinden görülürken, yangına Bilecik Belediyesine ait 3 itfaiye, 2 arazöz ve Orman İşletmeye ait 1 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın 1 saatlik söndürme çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, soğutma işlemleri devam ediyor. Yangında dumandan etkilenen itfaiye erine 112 ekipleri müdahale etti.

Öte yandan yangın bölgesine 112 Acil Servis ekipleri, AFAD ve çok sayıda OSB çalışanı sevk edildi. Fabrika çalışanları dışarı çıkartılırken, polis güvenlik şeridi çekti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversite öğrencisinin icat ettiği yangın söndürme bombası 100'den fazla ülkeye ihraç edilebilir Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te lastik fabrikasında çıkan yangının dumanı tüm kentten görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]