Bilecik'te lastik fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

01.05.2022 09:38

Bilecik'te lastik fabrikasında yangın Bilecik'te bir lastik fabrikasının atık sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

BİLECİK - Bilecik'te bir lastik fabrikasının atık sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir lastik fabrikasına ait lastik atık sahasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi olarak tüm organize sanayi bölgesinin doğal gaz akışı kesildi. Bilecik itfaiyesi, OSB itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar oluşurken, gökyüzü dumanla kaplandı.

Bilecik'te lastik fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik fabrikasında yangın
Bilecik'te lastik fabrikasında yangın

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İtfaiye, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te lastik fabrikasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te lastik fabrikasında yangın - Son Dakika
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