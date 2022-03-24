Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

24.03.2022 11:32
Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Söz konusu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bilecik ve OSB İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrikadaki bazı malzemelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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