Bilecik'te "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi

07.06.2022 11:24
Bilecik'te "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendi

Bilecik'te, "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliklerinin Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bilecik'te, "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliklerinin Malhun Hatun İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk" ilkesinden yola çıkarak çocuklara, doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak amacıyla her yıl ilkokul öğrencilerine yönelik "Lider Çocuk Tarım Kampı" düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Lider Çocuk Tarım Kampı" etkinliklerinin bu yıl Bilecik'te Malhun Hatun İlkokulu 4-A sınıf öğrencileri ile yapıldığı ifade edildi.

31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde 3 gün süren "Lider Çocuk Tarım Kampı"nın birinci gününün, öğrencilerin, İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ı ziyaret etmesiyle başladığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Müdürlüğümüz sosyal tesisler toplantı salonunda çocuklara 'Su Ürünleri Mühendisliği Tanıtımı, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Tüketiminin Faydaları' konusunda sunum yapıldı. Sunum sonrası "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği" temalı resim yapma etkinliği gerçekleştirildi.

Kampın 2. günü Bozüyük ilçesinde bulunan Liman Entegre Balık Yetiştiriciliği Tesisi ziyaret edilerek balık yetiştiriciliği hakkında öğrenciler bilgilendirildi ve balıkların sofralık boya ulaşana kadarki serüveni anlatıldı. Daha sonra Mersu Alabalık Tesisinde öğrencilere balık tutma etkinliği gerçekleştirildi.

Kampın 3. günü ise merkezde bulunan Yaşayan Tarih Müzesi gezisi yapıldı. Müze gezisi sonrasında Pelitözü Göletinde öğrencilerin yapmış oldukları resim sergi törenine Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Müdürümüz Necmettin Yoldaş ve kurum müdürleri katıldı. Öğrencilere ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Ayrıca 1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere sütün önemi anlatıldı ve süt ikram edilerek, süt içmeye teşvik edildi."

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Kaynak: AA

Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Lider Çocuk Tarım Kampı' düzenlendi - Son Dakika

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