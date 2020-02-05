Bilecik'te lise öğrencileri 65 ünlü resim tablosunu canlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te lise öğrencileri 65 ünlü resim tablosunu canlandırdı - Son Dakika

Bilecik'te lise öğrencileri 65 ünlü resim tablosunu canlandırdı

6 saat önce

Bilecik'te bir grup lise öğrencisi tarafından 65 ünlü resim tablosunun canlandırıldığı etkinlik ilgi gördü.

Bilecik'te lise öğrencileri 65 ünlü resim tablosunu canlandırdı, System.String[]

Bilecik'te bir grup lise öğrencisi tarafından 65 ünlü resim tablosunun canlandırıldığı etkinlik ilgi gördü.

Valilik tarafından başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "iletişim ve dil kullanım becerisi ile sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, değerler eğitimi, akademik başarının artırılması, bağımlılıkla mücadele" çalışmaları kapsamında, 11'inci sınıf öğrencileri "canlı resim sergisi" hazırladı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yerli ve yabancı ünlü ressamların 65 eseri kostümleriyle birebir aktarıldı.

Sergide, Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa", Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Turgut Zaim'in "Pakistanlı Kız", Johannes Vermeer'in "Süt Boşaltan Kadın" gibi eserleri canlandırıldı.

Açılışa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, serginin özenle ve titizlikle hazırlandığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Şentürk, "65 tabloyu 132 öğrencimiz birebir canlandırmış. Geniş katılımlı ve tamamen öğrencilerin kendi gayretleriyle, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları çok güzel bir etkinlik. Bu çalışmayı Bilecik'in tamamına taşımak istiyoruz." dedi.

Okul Müdürü Sami Aygün de etkinliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı uygulama havuzu kapsamında düzenlediklerini aktardı.

Aygün, "Öğrencilerimiz burada tiyatro, görsel sanat ve drama etkinliklerini ortaya koydu. Aynı zamanda da tabloyu anlattıkları için dil ve iletişim becerilerini de kullanma imkanı buldular. Ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında, öğrencilerimizi, teknolojik aletlerin zararlı etkilerinden ilgililerini sanata yönlendirmeyi hedeflemiş oluyoruz." diye konuştu.

Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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