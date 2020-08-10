Bilecik'te mahalle arasında başlatılan arkeolojik kazı geçmişe ışık tutacak - Son Dakika

Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada 7 Temmuz'dan bu yana sürdürülen arkeolojik kazıların, kentin eski yerleşim alanları ve yaşam biçimi hakkında geçmişe ışık tutması bekleniyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iş birliğiyle yürütülen çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Semih Şahin, kazının bilimsel danışmanı BŞEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan'dan bilgi aldı.

Şahin, 20 kişilik kazı ekibi ile bir süre görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki çalışmaların sorunsuz sürdüğünü söyledi.

Kalıntıların hem arkeologları hem de vatandaşları heyecanlandırdığını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"3 ay önce başlayan kazılarda, akademisyenlerimizin üstün katkıları ve bizim de küçük desteğimizle uygarlık tarihine çok önemli bir bilgi kazandırmış oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bizim sponsorluğumuzda böyle bir çalışmanın olması bizi çok mutlu ediyor. Heyecanla bekliyoruz. Hızlı ve heyecanlı bir kazı çalışması yapılıyor. Burası Batı Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden birisi. Şehrimizin tarihi açısından burasını çok önemli buluyorum."

Doç. Dr. Fidan ise alanda 9 bin yıl önce yerleşme olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Bölgede geçmişte bir akarsu bulunduğuna dikkati çeken Fidan, şunları aktardı:

"Yaptığımız kazılar, buranın Batı Anadolu'nun ilk yerleşmelerinden biri olduğunu bize gösterdi. Milattan önce 7000'lere kadar, yani günümüzden 9 bin sene öncesinde burada kurulmuş bir yerleşim olduğunu anladık. Şehir merkezindeyiz ama o dönemde bir akarsu kaynağı var. Arkamızdan bir dere, çay geçiyor. Etrafı da tamamen meşe ormanlarıyla kaplı, geri kalanında verimli tarım arazilerinin olduğu bir alan. Buraya insanlar muhtemelen Orta Anadolu'dan gelmişler, burada yerleşme kurmuşlar. Burada yuvarlak, çadır benzeri, bizim kulübe ya da barınak dediğimiz kerpiçten ve ahşaptan evler var."

"Arkeopark için çalışmalara başlayabiliriz"

Bölgenin arkeolojik anlamda büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Ana amacımız, Batı Anadolu hatta Anadolu için, uygarlık tarihi için çok önemli olan burayı açık hava müzesi haline getirebilmek. Tüm Türkiye, hatta Avrupa'daki insanların burayı ziyaret edebileceği alana dönüştürmek istiyoruz. Bir yıl daha burada çalışma yapabilirsek ondan sonra gerekli destekler oluşursa burada arkeopark için çalışmalara başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fidan, kazı alanında 20 dakikalık geziyle 1000 yıllık tarihsel süreci yakından görme şansının bulunduğunu dile getirdi.

Geçen yıl ortaya çıkarılan buluntular ve TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizlerinde, kalıntıların 9 bin yıl önce kurulan ve yaklaşık 1000 yıl insanların barındığı bir köye ait olduğu belirlenmişti.