Bilecik'te "Mahalli İdareler Seçimi" Toplantısı

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.





İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe kaymakamları ve siyasi parti temsilcileri ile ilgililer katıldı.



Seçim sürecinin il genelinde güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi temennisinde bulunan Şentürk, "Sağlıklı bir seçim yapılabilmesi noktasında gerekli önlemler alınacak. Seçime girecek siyasi partilerimizin de gerekli katkıyı sağlayacaklarına inanıyorum. Görevimiz, vatandaşın hür iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasını sağlamak. Seçimleri, herhangi bir aksaklığa, meydan vermeden güven içinde tamamlamak." dedi.





Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Vekili Taner Tuncer, seçim süreci boyunca yapılacak olan tanıtım faaliyetleri, toplantı ve miting koşulları, yazılı, sözel ve görsel tanıtım koşulları, seçim bürolarının ve araçlarının güvenliği gibi konular hakkında bilgi verdi.

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