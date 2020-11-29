Son dakika haberleri: Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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