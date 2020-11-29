Son dakika haberleri: Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yangından görüntüler
Söndürme çalışmalarından görüntüler Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
BİLECİK (AA) – Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.
Yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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