Son Dakika Haberleri: Bilecik'te makilik alanda yangın
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Bilecik'te makilik alanda yangın

2 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te makilik alanda yangın, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Düzmeşe köyü Gölpark mevkisinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmaneli ve Sakarya'nın Geyve ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalara helikopterle de destek sağlandı.

Alevlerin daha fazla yayılmasını engelleyen ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Bölgede 6 hektarda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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