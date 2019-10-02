Bilecik'te makilik alanda yangın
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin Akçakavak köyü Bağlar mevkisindeki makilik bir alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bunun üzerine, bölgeye Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Köy yakınındaki alanda devam eden yangının, kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
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