Son Dakika Haberleri: Bilecik'te makilik alanda yangın
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Bilecik'te makilik alanda yangın

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bilecik'te makilik alanda yangın, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçenin Akçakavak köyü Bağlar mevkisindeki makilik bir alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine, bölgeye Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Köy yakınındaki alanda devam eden yangının, kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Gölpazarı, Bilecik, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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