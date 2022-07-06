Bilecik'te manevra sırasında virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika
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Bilecik'te manevra sırasında virajı alamayan tır devrildi

06.07.2022 11:41
Bilecik'te manevra sırasında virajı alamayan tır devrildi

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsünün, kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsünün, kazayı yara almadan atlattı.

Osmaneli-Bilecik Çevre Yolu'nda ilerleyen Abdülkadir U. idaresindeki kimyasal madde yüklü 34 BG 5709 plakalı tır, Söğüt Kavşağı'nda manevra sırasında virajı alamayarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Abdülkadir U, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Tırın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te manevra sırasında virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te manevra sırasında virajı alamayan tır devrildi - Son Dakika
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