Bilecik'te "Maske, mesafe ve hijyen" denetimia... - Son Dakika

Bilecik'te "Maske, mesafe ve hijyen" denetimia...

Bilecik'te "Maske, mesafe ve hijyen" denetimi Vali Vekili Mehmet Taşdöğen; "İlimiz korona virüse karşı duyarlı, bundan dolayı Bileciklilere teşekkür ediyoruz" "Kurallara uyarsak bir şey kaybetmeyiz, ama uymazsak çok şey kaybederiz" Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bileciklilerin Korona...

Bilecik'te "Maske, mesafe ve hijyen" denetimi

Vali Vekili Mehmet Taşdöğen; "İlimiz korona virüse karşı duyarlı, bundan dolayı Bileciklilere teşekkür ediyoruz"

"Kurallara uyarsak bir şey kaybetmeyiz, ama uymazsak çok şey kaybederiz"

BİLECİK - Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Bileciklilerin Korona virüs salgınına karşı duyarlı olduğunu anlatarak, "Birbirimizi uyarmalıyız. Sosyal hareketliliğimize dikkat etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça etkinliklerden uzak kalmalıyız. Vatandaşlarımızdan kurallara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

Bilecik'te gerçekleştirilen Korona virüs covid-19 denetimleri Vali Vekili Mehmet Taşdöğen başkanlığında yapıldı.Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Belde Belediyesi önünden başlatılan denetimlerde, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen bilgilendirmesi yapıldı. Belde merkezindeki halka açık mekanlarda ve iş yerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin inceleme yapan ekiplere öncülük eden Vali vekili Taşdöğen, sosyal mesafe ve maske kullanımını denetleyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"İlimiz korona virüse karşı duyarlı, bundan dolayı Bileciklilere teşekkür ediyoruz"

İş yerlerinde ve caddelerde maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen Vali Vekili Taşdöğen, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın başlattığı Türkiye çapında Korona virüs denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi, ilimizde merkez ve bütün ilçelerimiz dahil olmak üzere bu denetimleri yapmaya devam ediyoruz. İlimiz Korona virüse karşı duyarlı, bundan dolayı Bileciklilere teşekkür ediyoruz. Tabi başta sağlık teşkilatımız olmak üzere tüm birimlerimiz mücadelelerini sürdürüyor. Ama vatandaşlar olarak bu hassasiyetimizi sürdürmemiz gerekiyor. Birbirimizi uyarmalıyız. Sosyal hareketliliğimize dikkat etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça etkinliklerden uzak kalmalıyız. Vatandaşlarımızdan kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Ekiplerimiz her alanda denetimlerini sürdürüyor. Her şey caza değil önce uyarıyoruz. Ancak uyarılardan sonra cezalar yazılıyor. Ceza bir tarafa kişi kendi vicdanıyla ve yaşantısıyla bu duyarlılığı göstermesi gerekir."

"Kurallara uyarsak bir şey kaybetmeyiz. Ama uymazsak çok şey kaybederiz"

İl genelinde emniyet, jandarma, sağlık ekipleri ve kurumların, umuma açık ve vatandaşların bulunduğu alanlarda denetimlerin devam ettiğinin altını çizen Vali Vekili Taşdöğen, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. Kurallara uyarsak bir şey kaybetmeyiz. Ama uymazsak çok şey kaybederiz. Başta hayatımız olmak üzere sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Bu sebeple lütfen kurallara uyalım. İnşallah biran önce korona virüs salgınından kurtuluruz" dedi.

Denetimlerde, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan ile Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve denetim ekibi hazır bulundu.

Bilecik'te Maske, mesafe ve hijyen denetimia...

Koronavirüs, uzak filmi, Bayırköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Maske, mesafe ve hijyen' denetimia... - Son Dakika

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