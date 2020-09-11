Bilecik'te maske takmayanlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Bilecik korona virüs salgını önleme amacıyla polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirilirken, maske takmayanlara cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde vatandaşların yoğunlukla kullandığı Teyfikbey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve bankalar bölgesinde maske, mesafe ve temizlik kurallarının hatırlatıldığı bir uygulama yaptı. Ekipler maske takmayan İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesti. - BİLECİK