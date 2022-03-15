Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

15.03.2022 16:11
Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Pazaryeri Ortaokulunca Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak okul müdürü Bilal Çoğul katılımcılara hitap etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, okul tiyatrosu, şiirler ve oratoryo gösterisinden sonra İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, daire ve okul müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı Boyabat'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, Pazaryeri, Hisarcık, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement