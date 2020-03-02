Bilecik'te "Mera Islah ve Amenajman Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' - Son Dakika

Bilecik'te "Mera Islah ve Amenajman Projesi"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığının finansal desteğiyle yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında gübreleme çalışması yapıldı.

Bilecik'te

Tarım ve Orman Bakanlığının finansal desteğiyle yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında gübreleme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozüyük ilçesi Dombayçayırı ile Söğüt ilçesi Yeşilyurt köylerinde meraların korunması, verimliliklerin ve kapasitelerin artırılmasına yönelik Bakanlığın finansal desteği ile gübreleme çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Yoldaş, amaçlarının olabildiğince meraların daha planlı kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilirliğine katkı yapmak olduğunu aktardı.

Meraların verimini artırmanın yanında kaba yem ihtiyacının da büyük bölümünü bu alanlardan elde edildiğini vurgulayan Yoldaş, şunları kaydetti:

"Amacımız, uygulanan projeyle hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini düşürmek ve dolayısıyla daha karlı bir hayvancılığa imkan sağlamaktır. Projeler kapsamında dekara 15 kilogram gübreleme işlemi uygulanmaktadır. Şu ana kadar her iki meranın yaklaşık bin dekarlık bölümünde gübreleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca meralardaki otlatma baskısını azaltmak, üreticinin yem maliyetlerini düşürmek, kaliteli yem bitkisini teşvik etmek amacıyla hayvancılık yapan çiftçilere tohum desteği yapılmaktadır."

Bozüyük, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter ve Esed rejimi, karşılıklı konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı
Rusya'dan hava sahası açıklaması: Türkiye'ye hava uçuşlarına dair güvenliği garanti edemeyiz Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "Mera Islah ve Amenajman Projesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]