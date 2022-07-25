Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

25.07.2022 12:06
Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrakları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrakları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına giren 4 şüphelinin iş yerinde bulunan çelik kasa içinden 4 külçe altın, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çekleri çaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ve Gasp Büro Amirliği ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bilecik, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da geniş çaplı soruşturma yapıldı.

Ekipler, 4 kentin kara yolları üzerinde bulunan dinlenme tesislerine ait 250 noktadaki güvenlik kameralarına ait 5 bin 800 saatlik görüntüleri inceledi.

Çalışma sonucu polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin T.A, M.A, K.A. ve O.A. olduklarını tespit etti.

İstanbul'da polis ekiplerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bilecik ve İstanbul'daki polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Söğüt'e getirildi. Şüphelilerden M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, K.A. ve O.A'nın işlemleri sürüyor.

Fabrikanın avukatı Ağtürk Böke, adliye binası önünde gazetecilere, firmanın mevcut zararının temini ve tazmini için gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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