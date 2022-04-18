Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

18.04.2022 16:29
Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağı işletmesinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağı işletmesinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Kasım 2021 tarihinde ilçede faaliyette bulunan bir mermer ocağından 600 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun çalınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını M.Ş'nin yaptığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ş, Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Hisarcık, Jandarma, İnhisar, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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