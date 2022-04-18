Bilecik'te mermer ocağından elektrik kablosu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağı işletmesinden elektrik kablosu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 30 Kasım 2021 tarihinde ilçede faaliyette bulunan bir mermer ocağından 600 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun çalınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını M.Ş'nin yaptığı tespit edildi.

JASAT ekiplerince Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ş, Bilecik'in Söğüt ilçesine getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.