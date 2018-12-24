Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Metruk Binada Yangın

Bilecik'te Metruk Binada Yangın

1 saat önce

Bilecik'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı.

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Bilecik'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak'ta bulunan metruk binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Dumanları farkeden çevredekiler durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında binada hasar oluştu.

Görgü tanıkları, metruk binanın tinerciler tarafından kullanıldığını iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Bilecik, Güncel
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