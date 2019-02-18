Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Metruk Binada Yangın

Bilecik'te Metruk Binada Yangın

4 dakika önce

Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

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Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumalı köydeki bir metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

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