Bilecik'te Metruk Binada Yangın

Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Bilecik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Cumalı köydeki bir metruk binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanları fark eden köy sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Benzine 27 Kuruş Zam Geldi

Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu

2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak

İdlib'de Art Arda İki Bombalı Saldırı: 9 Ölü, 37 Yaralı