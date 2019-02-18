Bilecik'te Metruk Binada Yangın
1 saat önce
Bilecik'te metruk bir binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Bilecik
'te metruk bir binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Cumalı köyünde metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Metruk binadan yükselen dumanları gören köylüler, durumu hemen 110 İtfaiye
ekiplerine bildirdi. Yangına ilk olarak köylüler müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Öte yandan yangının binaya ısınma amacıyla giren kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılması sonucu ortaya çıktığı iddia edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:02 Kaynak: İHA
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