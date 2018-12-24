Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Metruk Binanın Bodrum Katında Yangın

Bilecik'te Metruk Binanın Bodrum Katında Yangın

1 saat önce

Bilecik'te 4 katlı metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürdü.

Bilecik'te Metruk Binanın Bodrum Katında Yangın, System.String[]
Bilecik'te 4 katlı metruk bir binanın bodrum katında çıkan yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürdü.

İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi 1. Sokak'ta kullanılmayan 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan duman alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeyi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına anında müdahale ederek büyüden söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırırken, o katın tinerciler tarafından kullanıldığını iddia eden mahalle sakinleri yangını da onların çıkarmış olabileceğini belirttiler.

Öte yandan mahalle sakinleri kullanılmayan binanın yıkılmasını ve emniyet güçlerinden bu tür binalarda daha sıklıkta kontrol etmelerini istediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa
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