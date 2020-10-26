Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı

26.10.2020 11:05
Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri Bilecik'te başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri Bilecik'te başladı.

Orhangazi Camisinde sabah namazı buluşması ile başlayan etkinlikler kapsamında İl Müftüsü Ali Erhun ve vatandaşlar, namazın ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Orhangazi, Bilecik, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Dünyada en çok aranan teröristler listesindeydi! El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
WhatsApp sohbetler için WhatsApp sohbetler için "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei