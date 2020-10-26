Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla düzenlenen "2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri Bilecik'te başladı.
Orhangazi Camisinde sabah namazı buluşması ile başlayan etkinlikler kapsamında İl Müftüsü Ali Erhun ve vatandaşlar, namazın ardından Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.
Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
- Kaynak: AA
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