Sakarya, Kocaeli ve Karabük'teki camilerde Mevlit Kandili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak idrak edildi.

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisinde ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilavetine yer verildi.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, mevlit ve ilahiler okundu.

Kocaeli

İzmit ilçesinde Mimar Sinan tarafından 1571'te yapılan Fevziye Camisini dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Sinan Cihan, vaazında Hazreti Muhammed'in hayatına ve bu gecenin nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgiler verdi.

Duanın ardından sona eren programlarda, camiye gelen vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, vaazında Hazreti Muhammed'in hayatına dair bilgiler aktardı.

Daha sonra dualar edildi, mevlit ve ilahiler okundu.