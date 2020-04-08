Bilecik'te meydana gelen ev yangını korkuttu - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesinde iki katlı bir evin giriş katında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre; ilçeye bağlı Çayköy köyünde Ali- Fatma Şahin çiftine ait evin giriş katında depo olarak kullanılan kısımda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede alt katı tamamen sararken, yangına İnhisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, depodaki tüm eşyalar kullanılmaz hala geldi. - BİLECİK