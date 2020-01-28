Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik'in İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Ahmet Biçer idaresindeki 11 AD 695 plakalı açık kasa kamyonet, TOKİ rampalarına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç yol kenarına savrularak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Hatice Biçer (46) ile Semih Biçer (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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