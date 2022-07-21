Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Dodurga karayolunda seyir halindeki 11 ABC 040 plakalı kamyonet sürücüsü N.S. Erikli köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan boş araziye takla atarak devrildi. Dün geceki kazada araç sürücü N.S. ağır, araç içinde yolcu olarak bulunan N.B. ve H.K. isimli şahıslar hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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