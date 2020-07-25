Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Çakırpınar istikametine seyreden Şükrü S. idaresindeki 16 PD 431 plakalı traktör ile Çakırpınar istikametinden Bilecik'e doğru ilerleyen Ufuk D. yönetimindeki 11 AN 446 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Kazada Ufuk D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.