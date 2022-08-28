Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
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Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı

28.08.2022 13:31
Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gök'ün kullandığı 34 DMV 370 plakalı minibüs, Osmaneli ilçesi Selçuk köyü yakınlarında, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekip ve jandarma çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu minibüs içerisinden çıkarılan yaralılardan 7'si Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 3 yaralı da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, minibüstekilerin Antalya'dan nişan töreninden döndükleri, Sakarya'ya gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

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NİSA, ÖLEN NİŞANLISININ İDEALİ İÇİN ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI; POLİS OLACAK NİSA, ÖLEN NİŞANLISININ İDEALİ İÇİN ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI; POLİS OLACAK Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı Bilecik'te minibüs, sulama kanalına devrildi: 2'si ağır 7 yaralı
Kaynak: İHA

Ahmet Gök, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nişandan dönerken minibüsleri sulama kanalına devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı - Son Dakika
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