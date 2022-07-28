Motosiklete çarparak sürücüsünü yaraladı, olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Motosiklete çarparak sürücüsünü yaraladı, olay yerinden kaçtı

28.07.2022 11:37
Motosiklete çarparak sürücüsünü yaraladı, olay yerinden kaçtı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen otomobil, önünde seyreden Ali C. yönetimindeki 11 DJ 672 plakalı motosiklete Hamsu Köprüsü çıkışında çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Ali C. yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden aracı ile kaçtı. Yaralı sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, motosiklet sürücüsüne çarpıp olay yerinden uzaklaşan otomobilin plakası ile sürücüsünü belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklete çarparak sürücüsünü yaraladı, olay yerinden kaçtı - Son Dakika

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