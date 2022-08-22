Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı - Son Dakika
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Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı

22.08.2022 16:08
Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı

Bilecik'te meyve tarlasına giden bir şahıs dut ağacında asılı 5 TL'yi görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik'te meyve tarlasına giden bir şahıs dut ağacında asılı 5 TL'yi görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Bilecik'te ikamet eden Niyazi Aydın, merkeze bağlı Yeniköy'de bulunan meyve bahçesine gitti. Bahçe kenarında dut ağacında ipe sarılı bir şekilde 5 TL buldu. Bu durum karşısında duygulan Aydın, "Bugün Yeniköy'de bulunan tarlama gittim. Tarlada muhtelif meyve ağaçları, bir de yol kenarında bir dut ağacım var. Çok kıymetli bir kardeşimiz gelmiş dut yemiş ve ayrılırken fotoğrafta da gördüğünüz gibi ağacın dalına 5 TL parayı da sıkı sıkıya bağlamış. Bu memlekette birileri çelik kapıları kırarak insanların emeklerini çalarken, birilerine yediği tut meyvesinin bedelini ağaca bağlıyor. Bu hadise bana netice olarak şunu hatırlattı. Bu memleket batmaz Allah'ın izni ile Rabbim böyle kardeşlerimizin sayılarını arttırsın inşallah" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yeniköy, Bilecik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dut ağacından asılı 5 TL'yi görünce duygulandı - Son Dakika
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