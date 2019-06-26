Son Dakika Haberleri: Bilecik'te mezarlık yolunda toprak kayması
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Bilecik'te mezarlık yolunda toprak kayması

8 dakika önce

Bilecik'te şehir mezarlığının yanında geçen yol, toprak kayması nedeniyle kapatıldı.

Bilecik'te mezarlık yolunda toprak kayması, System.String[]
Bilecik'te şehir mezarlığının yanında geçen yol, toprak kayması nedeniyle kapatıldı.
Kentte bir süre önce bazı mezar taşlarının kaymasının ardından son günlerdeki yağışların da etkisiyle mezarlığın yanından geçen yolda toprak kayması meydana geldi.
Olayın ardından yolda çatlaklar oluştu, mezar taşlarından bazıları ise bu bölgeye doğru kaydı.
Valilik ve Belediyenin de aralarında olduğu bazı kurum ve kuruluşlar tarafından ortak komisyon kurularak, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı.
İlk olarak, mezarlık boyunca devam eden yol trafiğe kapatılıp uyarı levhaları asıldı.
Mezarlığın, uygun alan bulunduğu takdirde başka bir bölgeye nakledilmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:53 Kaynak: AA
Bilecik, Güncel
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