Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı - Son Dakika

Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı

15.11.2020 09:30
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı, System.String[]

BİLECİK'in Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan, mikroklima iklimin aroma kattığı deve dişi tatlı narın üretiminde tek merkez olan İnhisar ilçesinde hasada başlandı.

BİLECİK'in Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan, mikroklima iklimin aroma kattığı deve dişi tatlı narın üretiminde tek merkez olan İnhisar ilçesinde hasada başlandı. Kaymakam Ali Açıkgöz, bu yıl 2 bin ton mahsul almayı beklediklerini kaydederek, "Burada kendine has farklı aroması bulunan bir nar yetişiyor. Hafif pembemsi, renkli ve iri taneli bir nar. Diğer hicaz narlarından çok farklı bir aromaya sahip" dedi.

İnhisar ilçesi Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima iklim sayesinde kendine has aromaya sahip olan deve dişi tatlı narın hasadına başlandı. Yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda yetişen deve dişi tatlı narlar, ağaçlardan özenle toplanıp, aralarında İstanbul ve Ankara'nın bulunduğu farklı illerdeki içecek fabrikalarına gönderilirken, bir kısmı da iç piyasada satışa sunuluyor. Üreticilerden Ahmet Güler'in bahçesindeki hasada katılan İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, bu yıl yaklaşık 2 bin ton mahsul almayı beklediklerini söyledi.

'TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI GİBİ YERİNİ ALACAK'İlçedeki mikroklima iklimin deve dişi tatlı narına kendine has aroma kattığını belirten Kaymakam Açıkgöz, "İnhisar ilçesi, Bilecik'in nar yetişen tek ilçesi. Burası Orta Sakarya Vadisi'nde, Sakarya Nehri'nin etkisi ile ve çevredeki dağların oluşturduğu bir mikroklima iklim alanı içerisinde bulunan bir bölge. Burada kendine has farklı aroması bulunan bir nar yetişiyor. Hafif pembemsi, renkli ve iri taneli bir nar. Diğer hicaz narlarından çok farklı bir aromaya sahip. Bununla ilgili coğrafi işaret alma çalışmaları da devam ediyor. Taşköprü'nün sarımsağı neyse İnhisar narı da o şekilde sofralarda yerini alacak. Bu yıl yaklaşık 2 bin ton mahsul almayı bekliyoruz" dedi.'NAR, İLAÇLARIN VİRÜSÜN İÇİNE DAHA HIZLI GİRMESİNİ SAĞLIYOR'Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu narda bulunan bazı bileşenlerin, kullanılan ilaçların virüsün içine daha hızlı girmesini sağladığının belirlendiğini kaydeden Açıkgöz, "2009 yılında domuz gribi salgını ortaya çıktığında şimdiki boyutta olmasa da dünyada bir panik havası oluşmuştu. Aşı ile ilgili çalışmalar yapılmıştı. O dönemde Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, narın içerisinde bulunan bazı bileşenler, antiviral ve antibiyotik ilaçların virüslerin içerisine daha hızlı girmesini sağladığı sonucuna varılmış. Vatandaşlarımızı özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde hem kendi sağlıkları için hem de bilimsel verilerle tespit edilmiş yüzlerce faydası olduğu için nar tüketmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.'NAR FESTİVALİ BU YIL YAPILAMADI'Her yıl geleneksek olarak yapılan Nar Festivali'nin bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını da kaydeden Açıkgöz, "İnhisar da her yıl Nar Festivali yapıyoruz. Sadece bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında festivalimizi erteledik. Burada yaptığımız festivalde çok büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Çünkü bizim narımız aroması ile çok farklı bir nar. Bu yönü ile herkesin tatmasını tavsiye ediyorum" dedi.'YURT DIŞINDAN DA TALEP OLUYOR'Nar üreticilerinden Ahmet Güler ise yıllık yaklaşık 20 ton civarı satış yaptığını belirterek, "25-30 yıldır nar üreticiliği yapıyorum. 7 dönümlük bir arazim var. İçi nar ağaçları ile dolu. İstanbul, Ankara, Adapazarı gibi illere gönderiyoruz. Yurt dışından da talep oluyor. Organik üretim yapıyoruz. Hiçbir ilaç, zirai gübre kullanmıyoruz. Sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Bahçemiz ve narlarımız geçen yılki festivalde veriminden, bakımından ve organik olmasından dolayı ödül aldı" diye konuştu.

Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı

Sakarya, İnhisar, Bilecik, Nar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 4 bölgeye sağanak yağış uyarısı Cinnet geçiren şahıs, beraber yaşadığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı Ölümü arkadaşlarının elinden oldu! Alkol alırken çıkan kavgada kalbinden bıçaklandı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Hamilton'a 'temizlik araçlı' yanıt: Bak işine kardeşim
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi Pompalı tüfek dehşeti! Biri kadın 2 kişi, evlerinin önünde can verdi         
03:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a darbe ve suikast girişimi engellendi         
01:12
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun İbo Show'da İbrahim Tatlıses'le orkestra arasındaki gülümseten diyalog: 9 yıldır neden sustun         
23:02
Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı Trump destekçisi yüz binlerce kişi sokağa indi! Biden taraftarlarıyla karşılaşınca arbede çıktı         
22:11
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti         
15:21
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 09:39:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei