Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turan Işık (46) idaresindeki 11 M 0042 plakalı minibüs, Hürriyet Mahallesinde Zümrüt Sokak ile Laleli Sokak'ın kesişiminde Nusret Çelik (38) yönetimindeki 11 AL 305 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüs çarpışmanın etkisiyle önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi.

Kazada yaralanan Işık ve Çelik ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hürriyet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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