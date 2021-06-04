Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bursa istikametine giden E.E. idaresindeki 11 DT 893 plakalı minibüs, Arapdede köyü kavşağında, H.D'nin kullandığı 11 DL 209 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu araçlar şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.D, minibüste bulunan Ayşe, Berat ve Arda Elvan ile Kadriye ve Ahmet Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırıldı.