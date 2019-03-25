Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Minibüsün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Bilecik'te Minibüsün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

47 dakika önce

Bilecik'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

Bilecik'te Minibüsün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı, System.String[]
Bilecik'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.

N.A. idaresindeki 11 S 0099 plakalı servis minibüsü, Gazipaşa Mahallesi Haman Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Habibe Kara'ya (50) çarptı.

Aracın altında kalan Kara, çevredekiler ve ekipler tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:57 Kaynak: AA

Gazipaşa, Bilecik, Güncel
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