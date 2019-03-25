Bilecik'te Minibüsün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
47 dakika önce
Bilecik'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
Bilecik
'te servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
N.A. idaresindeki 11 S 0099 plakalı servis minibüsü, Gazipaşa
Mahallesi Haman Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada Habibe Kara'ya (50) çarptı.
Aracın altında kalan Kara, çevredekiler ve ekipler tarafından çıkarılarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:57 Kaynak: AA
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