Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu - Son Dakika
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Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu

20.06.2022 16:30
Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, gösteri sundu.

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, gösteri sundu.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, çocukların yetiştirilmesinde emeği olan öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.

Dünyanın en değerli varlıklarını yarınlara hazırladıklarını ifade eden Subaşı, "Anne ve babalar, dünyanın en güzel varlıkları olan evlatlarımızı sevgiyle donatırken, bizler de onlara bu sevgiyi tamamlayacak eğitimi vermek için çalışıyoruz. Çocukların temel eğitimi almada en hızlı öğrenme çağları bu dönemdir. Böylesine önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek teslim etmeniz bizim için gurur verici." dedi.

Miniklerin gösterilerini sunmasının ardından Subaşı ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, öğrencilere karnelerini verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu - Son Dakika

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