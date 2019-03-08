Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Minik Öğrencilerin Katılımı ile Deprem Tatbikatı

Bilecik'te Minik Öğrencilerin Katılımı ile Deprem Tatbikatı

47 dakika önce

Bilecik'te anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımı ile AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi.

Bilecik'te Minik Öğrencilerin Katılımı ile Deprem Tatbikatı, System.String[]
Bilecik'te anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımı ile AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi.

Bilecik'te eğitim veren Bilecik Edebali Şehir İlkokulu ve Edebali Anaokulu öğrencilerine Bilecik AFAD tarafından deprem tatbikatı verilirken, minikler deprem anında neler yapılması anlatıldı. Depremin nasıl ortaya çıktığını titizlikle anlatan AFAD yetkilileri, deprem öncesinde alınabilecek önlemler ile deprem sırası ve sonrasında yapılacak uygulamalar ile ilgili öğrencilere eğitim verilirken, sonrasında bina tahliyesi ile ilgili tatbikat gerçekleşti.

"Biz de okul olarak üzerimize düşeni yapmaya ve öğrencilerimizin bu konuya dikkatini çekmeye çalışıyoruz"

Eğitim kurumu olarak bu tür bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Okul Müdürü Saadet Güzel, "Ülkemizin deprem bölgesinde olması sebebi ile deprem konusunda ve diğer doğal afetler konusunda bilinçli olmalıyız ve bu konuyu ciddiye almalıyız. Biz de okul olarak üzerimize düşeni yapmaya ve öğrencilerimizin bu konuya dikkatini çekmeye çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:44 Kaynak: İHA

AFAD, Bilecik, Yaşam
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