Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Miniklerden Tiyatroya Büyük İlgi

Bilecik'te Miniklerden Tiyatroya Büyük İlgi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde her hafta ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulan tiyatro oyunları büyük ilgi görüyor.

Bilecik'te Miniklerden Tiyatroya Büyük İlgi, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde her hafta ücretsiz olarak çocukların beğenisine sunulan tiyatro oyunları büyük ilgi görüyor.

İlçeler ve beldelerden de büyük katılımın olduğu oyunda, tiyatro ile ilk kez tanışan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın çocuklara her hafta hediye ettiği oyunlardan Dıbırcık İş Başında adlı oyuna da büyük ilgi gösterildi.

Öte yandan, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda geleceğin teminatı çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları önümüzdeki haftalarda da ücretsiz olarak gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:25 Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam
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