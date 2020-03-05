Bilecik'te modern halk dansları kursiyerleri kadın cinayetlerine oyunla dikkati çekecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te modern halk dansları kursiyerleri kadın cinayetlerine oyunla dikkati çekecek - Son Dakika

Bilecik'te modern halk dansları kursiyerleri kadın cinayetlerine oyunla dikkati çekecek

6 saat önce

Bilecik Belediyesince düzenlenen modern halk dansları kursu kapsamında, cinayete kurban giden 7 kadının hikayelerinin anlatıldığı oyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnelenecek.

Bilecik'te modern halk dansları kursiyerleri kadın cinayetlerine oyunla dikkati çekecek, System.String[]

Bilecik Belediyesince düzenlenen modern halk dansları kursu kapsamında, cinayete kurban giden 7 kadının hikayelerinin anlatıldığı oyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sahnelenecek.

Dans eğitmeni eşliğinde çalışan onlarca kadının rol aldığı, müzik ve şiirlerle desteklenen yaklaşık 1,5 saatlik oyunun provaları sürüyor.

Eğitmen ve oyunun yazarı Volkan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, koreografinin her bölümünü göz yaşları içinde hazırladıklarını söyledi.

"İçimizdeki Yangın" adlı oyunun, uzun süren hazırlıklar sonucu ortaya çıktığını belirten Kara, "Aylardır çalışıyoruz. Neden, nasıl öldürülmüş? İncir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle bu cinayetler işlenmiş. Öğrenci, ev kadını, fotoğrafçı, her mecradan insanlarla çalıştık. Bir mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Öldürülen kadınlardan birini canladıran Buğlem Saral da provalarda duygulu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Saral, "Her sahneye çıktığımda ağlıyorum. Kendimi toparlamak istiyorum ama mümkün olmuyor." diye konuştu.

Son provayı izleyen Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan ise anlamlı bir gösteri olacağını ifade etti.

Oyun, 8 Mart Pazar günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye konulacak.

Dünya Kadınlar Günü, Bilecik, 8 Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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