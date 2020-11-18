Bilecik'te "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesi imza töreni - Son Dakika

Bilecik'te "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesi imza töreni

18.11.2020 14:35
Bilecik'te

Osmaneli'nde Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle sürdürülecek olan "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesinin tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.

Osmaneli'nde Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle sürdürülecek olan "Modern seralar kadın eli ile filizleniyor" projesinin tanıtım ve imza töreni gerçekleştirildi.

Tarihi Osmaneli Necla Hanım Konağı'nda gerçekleştirilen törende, proje paydaşları Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, BEBKA Genel Sekreteri Muhammet Zeki Durak, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekci, proje taslağına imza attı.

Törende konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kadınlara başarı dileyen Ünal, "İlçemizde tarım çok önemli bir yer alıyor. Her alanda olduğu gibi tarım alanlarımızda da kadınlarımız oldukça başarılı. Birlik ve beraberliği sürdürecekleri için bu gibi çalışmalar bizleri sevindiriyor. Seralar, kadın eli değmesiyle renklenecek."

Belediye Başkanı Münür Şahin de katılımcılara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak kuruluşuna destek verdiğimiz Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi ile kadınlarımıza ekonomik destek sağlamayı hedefliyoruz. Tarımda asıl yükü çeken kadınlarımız bu proje ile fide yetiştiriciliği ve modern seralarda faaliyetlerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu proje ile hem kadın istihdamına öncelik verilirken, tarımda fide maliyetlerini düşürecek bir çalışmayı da gerçekleştirmiş olacağız."

Törene, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr Mustafa Koyun, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve vatandaşlar katıldı.???????

Osmaneli, Bilecik, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Modern seralar kadın eli ile filizleniyor' projesi imza töreni - Son Dakika


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