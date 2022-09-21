Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

21.09.2022 10:10
Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülümbe Köyü istikametinden merkez istikametine seyir halindeki Semih K. idaresindeki 11 ABG 871 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halindeki Eyüp T. yönetimindeki 11 AF 144 plakalı aracı geçmek istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje ardından otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika
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