İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kaynak: AA

Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı - Son Dakika

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